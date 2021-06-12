В Одесі жінка вбила свого ексчоловіка: після розлучення конфліктували

Жінці закидають "умисне вбивство".

В Одесі поліція затримала 56-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві колишнього чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Про інцидент правоохоронців повідомили медики. За їхніми словами, вони виявили в одній з квартир в Суворовському районі мертвого 60-річного чоловіка. Виявилося, що він помер від проникаючого поранення в шию.

За підозрою в умисному вбивстві затримали його ексдружину. Вона розповіла, що після розлучення жили в одній квартирі. За словами жінки, вони з чоловіком сварилися, а також він над нею знущався. Під час одного з конфліктів вона вдарила його ножем. Поранення виявилося смертельним.

Жінці закидають "умисне вбивство". Її помістили до СІЗО.

Як повідомлялося, у Дніпрі чоловік до смерті побив 52-річну жінку. Тіло загиблої з багатьма пошкодженнями знайшла її сестра. Правоохоронці встановили, що конфлікт розгорівся на тлі ревнощів. Не впоравшись з емоціями, чоловік побив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

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