В Одесі жінка врізалася головою у трамвай: постраждалу госпіталізували

Нетвереза 49-річна жінка хотіла проскочити проїжджу частину у невстановленому місці.
В Одесі нетвереза жінка, яка намагалася перебігти трамвайні рейки в недозволеному місці, врізалася головою у вагон. Постраждалу госпіталізували.
Про це пише видання "Думська".
Як стало відомо, подія сталася на проспекті Добровольського. Там нетвереза 49-річна жінка хотіла проскочити проїжджу частину у невстановленому місці та “набігла на середню бічну частину вагона”.
Внаслідок чого місцева мешканка отримала травму голови. Її госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що в Одесі у Суворівському районі соцслужби вилучили з родини двох дітей: 7 місяців та 5 років через неприйнятні для їхнього проживання умови.
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