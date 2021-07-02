В Одесі жителі однієї з вулиць перекрили рух вантажівкам

В Одесі жителі однієї з вулиць перекрили рух вантажівкам

Водії фур кажуть, що людей розуміють, але наразі це єдиний шлях, оскільки об'їзну дорогу ще ремонтують.

Перекрили рух вантажівкам. В Одесі жителі однієї з вулиць вийшли на акцію протесту та кілька годин не пускали фури, які намагалися потрапити в одеський порт.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Люди обурені, що водії важкого транспорту ігнорують аж п'ять знаків по дорозі, які забороняють рухатися цією магістраллю вантажівкам, які важче трьох тонн. Кажуть, будинки біля цієї дороги тріщать від вібрацій, на самій магістралі - вирви, а під колесами гинуть люди. Днями одна з фур навіть загубила на цій вулиці двадцятитонний контейнер. Лише дивом на сталося трагедії.

Протестувальники вимагали - аби водії їхали згідно з затвердженим маршрутом поза населеним пунктом, а не скорочували шлях між їхніми домами. Поліцейські, що прибули лише під кінець акції, розвели транспорт, перенаправивши його іншим шляхом.

Новини України: в Одесі жителі однієї з вулиць перекрили рух вантажівкам

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