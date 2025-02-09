В Одесі жорстоко побили 72-річну матір загиблого віськового: подробиці інциденту

Мати загиблого героя України потрапила до лікарні після нападу.

В Одесі 72-річну матір загиблого захисника України побила невідома жінка, пенсіонерка потрапила до лікарні з травмами.

Про це повідомили мер міста Геннадій Труханов та директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

"В Одесі жахливий інцидент. 72-річна мати загиблого Захисника, яка працює в одеській школі, повідомила, що її було жорстоко побито", - повідомив Труханов.

Він пообіцяв взяти це питання під свій особистий контроль.

За словами Олен Буйневич, потерпіла розповіла, що працює в одеській школі. Жінка, яка працює в одеській школі, звернулася до організації за допомогою, але під час суперечки працівниця відмовила їй у доступі. У результаті конфлікту вона вдарила жінку в груди, придавила коліном, натягнула капюшон на голову і побила по голові.

Посадовиця розповіла, що після того, як жінка, яка потрапила до лікарні, прийшла на роботу, їй стало зле. Лікарі передали інформацію правоохоронцям. Проте після цього почалися неприпустимі ситуації: посадовиця отримує повідомлення від працівниці офісу, яка під виглядом благодійника просить телефон літньої жінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на узбіччі дороги під Житомиром знайшли львів’янина, лаборанта кафедри ядерної фізики ЛНУ ім. І. Франка, Степана Більченка з переламаним черепом.

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