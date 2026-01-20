В Одесі зі стріляниною викрали 19-річну дівчину: подробиці резонансного злочину

Речові докази

Реклама

Інцидент стався минулого тижня серед дня на вулиці Старопортофранківській в Одесі. Група чоловіків, застосувавши зброю, силоміць посадила 19-річну дівчину до автомобіля та зникла з місця події.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Місце злочину / © twitter.com/Національна Поліція

Деталі справи

Про викрадення до поліції повідомила знайома потерпілої, яка стала очевидицею події. За її словами, невідомі чоловіки зробили постріл у повітря, після чого силоміць заштовхали дівчину до автівки та поїхали у невідомому напрямку.

Реклама

Співробітники відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. Правоохоронцям вдалося похвилинно відновити маршрут руху автомобіля зловмисників і менш ніж за дві години встановити їхнє місцеперебування.

Підозрюваних затримали разом із викраденою дівчиною поблизу квартири одного з них. На щастя, потерпіла не зазнала фізичних ушкоджень.

Як з’ясували слідчі, до злочину причетні троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років, двох із яких дівчина знала особисто. За попередніми даними, 21-річний фігурант запросив потерпілу на зустріч. Коли вона прийшла разом із подругою, до них під’їхав автомобіль із трьома чоловіками.

Злочинець, який брав участь у викраденні дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викраденні дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викрадення дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Поки найстарший залишався біля машини, молодший відштовхнув жінку та вистрілив у повітря з пістолета, а третій — силоміць заштовхав дівчину до салону авто. Там їй обмотали руки скотчем і відвезли до квартири одного зі зловмисників.

Реклама

Під час обшуків у чоловіків вилучили пістолет (попередньо стартовий), мобільні телефони та автомобіль. Усім трьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб. За це їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Читайте також Батьки заявили про викрадення дитини, але поліція підозрює їх у страшному злочині

Крім того, 21-річному фігуранту інкримінують ще й ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням предмета, заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: наймолодшого взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень, 25-річного відправили під цілодобовий домашній арешт, а 40-річному призначили нічний домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що у польському місті Тихи (Сілезьке воєводство) чоловік силоміць затягнув 3,5-річну дитину до автомобіля просто на вулиці і зник у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно оголосили розшук по всьому регіону.

Реклама

Менш ніж за годину поліції вдалося зупинити білу Skoda у сусідньому місті Жори, затримати підозрюваного та повернути дитину матері неушкодженою. Пізніше слідчі встановили, що викрасти малюка намагався його рідний батько — громадянин Туреччини, який проживає в Україні. Втім зробив він це без дозволу матері, яка є громадянкою України.

Ця справа кваліфікується як так зване «батьківське викрадення», і наразі поліція Тихів продовжує розслідування під процесуальним наглядом районної прокуратури, щоб з’ясувати всі обставини та мотиви дій затриманого