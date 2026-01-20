ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
3 хв

В Одесі зі стріляниною викрали 19-річну дівчину: подробиці резонансного злочину

В Одесі правоохоронці менш ніж за дві години розшукали та затримали чоловіків, які зі стріляниною викрали 19-річну дівчину просто посеред вулиці. Усім фігурантам уже повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжні заходи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Речові докази

Речові докази

Інцидент стався минулого тижня серед дня на вулиці Старопортофранківській в Одесі. Група чоловіків, застосувавши зброю, силоміць посадила 19-річну дівчину до автомобіля та зникла з місця події.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Місце злочину / © twitter.com/Національна Поліція

Місце злочину / © twitter.com/Національна Поліція

Деталі справи

Про викрадення до поліції повідомила знайома потерпілої, яка стала очевидицею події. За її словами, невідомі чоловіки зробили постріл у повітря, після чого силоміць заштовхали дівчину до автівки та поїхали у невідомому напрямку.

Співробітники відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. Правоохоронцям вдалося похвилинно відновити маршрут руху автомобіля зловмисників і менш ніж за дві години встановити їхнє місцеперебування.

Підозрюваних затримали разом із викраденою дівчиною поблизу квартири одного з них. На щастя, потерпіла не зазнала фізичних ушкоджень.

Як з’ясували слідчі, до злочину причетні троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років, двох із яких дівчина знала особисто. За попередніми даними, 21-річний фігурант запросив потерпілу на зустріч. Коли вона прийшла разом із подругою, до них під’їхав автомобіль із трьома чоловіками.

Злочинець, який брав участь у викраденні дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викраденні дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викраденні дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викраденні дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викрадення дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Злочинець, який брав участь у викрадення дівчини в Одесі / © Національна поліція України

Поки найстарший залишався біля машини, молодший відштовхнув жінку та вистрілив у повітря з пістолета, а третій — силоміць заштовхав дівчину до салону авто. Там їй обмотали руки скотчем і відвезли до квартири одного зі зловмисників.

Під час обшуків у чоловіків вилучили пістолет (попередньо стартовий), мобільні телефони та автомобіль. Усім трьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб. За це їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Крім того, 21-річному фігуранту інкримінують ще й ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням предмета, заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: наймолодшого взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень, 25-річного відправили під цілодобовий домашній арешт, а 40-річному призначили нічний домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що у польському місті Тихи (Сілезьке воєводство) чоловік силоміць затягнув 3,5-річну дитину до автомобіля просто на вулиці і зник у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно оголосили розшук по всьому регіону.

Менш ніж за годину поліції вдалося зупинити білу Skoda у сусідньому місті Жори, затримати підозрюваного та повернути дитину матері неушкодженою. Пізніше слідчі встановили, що викрасти малюка намагався його рідний батько — громадянин Туреччини, який проживає в Україні. Втім зробив він це без дозволу матері, яка є громадянкою України.

Ця справа кваліфікується як так зване «батьківське викрадення», і наразі поліція Тихів продовжує розслідування під процесуальним наглядом районної прокуратури, щоб з’ясувати всі обставини та мотиви дій затриманого

Дата публікації
Кількість переглядів
730
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie