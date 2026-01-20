- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 730
- Час на прочитання
- 3 хв
В Одесі зі стріляниною викрали 19-річну дівчину: подробиці резонансного злочину
В Одесі правоохоронці менш ніж за дві години розшукали та затримали чоловіків, які зі стріляниною викрали 19-річну дівчину просто посеред вулиці. Усім фігурантам уже повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжні заходи.
Інцидент стався минулого тижня серед дня на вулиці Старопортофранківській в Одесі. Група чоловіків, застосувавши зброю, силоміць посадила 19-річну дівчину до автомобіля та зникла з місця події.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Деталі справи
Про викрадення до поліції повідомила знайома потерпілої, яка стала очевидицею події. За її словами, невідомі чоловіки зробили постріл у повітря, після чого силоміць заштовхали дівчину до автівки та поїхали у невідомому напрямку.
Співробітники відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 негайно розпочали оперативно-розшукові заходи. Правоохоронцям вдалося похвилинно відновити маршрут руху автомобіля зловмисників і менш ніж за дві години встановити їхнє місцеперебування.
Підозрюваних затримали разом із викраденою дівчиною поблизу квартири одного з них. На щастя, потерпіла не зазнала фізичних ушкоджень.
Як з’ясували слідчі, до злочину причетні троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років, двох із яких дівчина знала особисто. За попередніми даними, 21-річний фігурант запросив потерпілу на зустріч. Коли вона прийшла разом із подругою, до них під’їхав автомобіль із трьома чоловіками.
Поки найстарший залишався біля машини, молодший відштовхнув жінку та вистрілив у повітря з пістолета, а третій — силоміць заштовхав дівчину до салону авто. Там їй обмотали руки скотчем і відвезли до квартири одного зі зловмисників.
Під час обшуків у чоловіків вилучили пістолет (попередньо стартовий), мобільні телефони та автомобіль. Усім трьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб. За це їм загрожує до п’яти років ув’язнення.
Крім того, 21-річному фігуранту інкримінують ще й ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням предмета, заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: наймолодшого взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень, 25-річного відправили під цілодобовий домашній арешт, а 40-річному призначили нічний домашній арешт. Досудове розслідування триває.
Раніше ми повідомляли, що у польському місті Тихи (Сілезьке воєводство) чоловік силоміць затягнув 3,5-річну дитину до автомобіля просто на вулиці і зник у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно оголосили розшук по всьому регіону.
Менш ніж за годину поліції вдалося зупинити білу Skoda у сусідньому місті Жори, затримати підозрюваного та повернути дитину матері неушкодженою. Пізніше слідчі встановили, що викрасти малюка намагався його рідний батько — громадянин Туреччини, який проживає в Україні. Втім зробив він це без дозволу матері, яка є громадянкою України.
Ця справа кваліфікується як так зване «батьківське викрадення», і наразі поліція Тихів продовжує розслідування під процесуальним наглядом районної прокуратури, щоб з’ясувати всі обставини та мотиви дій затриманого