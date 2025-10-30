ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

В Одесі жінка зірвала український прапор: як її покарають

Поліція затримала жінку, яка викинула прапор у смітник в Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник / © Національна поліція України

В Одесі відкрила кримінальне провадження щодо місцевої жительки, яка публічно осквернила Державний Прапор України.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

Про інцидент, що стався біля супермаркету, правоохоронці дізналися з відео, яке поширювалося у популярному месенджері. На кадрах видно, як жінка зриває український прапор з фасаду магазину та кидає його у смітник на очах у перехожих.

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник. / © Національна поліція України

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник. / © Національна поліція України

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що це 35-річна одеситка, яка раніше вже притягувалася до відповідальності. Як повідомив слідчий у справі Юрій Дєлієргієв, жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник. / © Національна поліція України

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник. / © Національна поліція України

Підозрювана відмовилася давати пояснення щодо свого вчинку. За наругу над прапором їй загрожує максимальне покарання — три роки тюрми.

Нагадаємо, у польському місті Перемишль поліція затримала двох місцевих мешканців за підозрою у зриві українського прапора з будівлі почесного консульства України. Інцидент стався у неділю, 26 жовтня.

Раніше ми писали про те, що в Білій Підляській польський політик і кандидат у президенти Ґжегож Браун у компанії молодого чоловіка зірвав прапор України, який висів на міській ратуші від лютого 2022 року як символ солідарності з Україною.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie