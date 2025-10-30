В Одесі жінка зірвала український прапор: як її покарають

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник / © Національна поліція України

В Одесі відкрила кримінальне провадження щодо місцевої жительки, яка публічно осквернила Державний Прапор України.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

Про інцидент, що стався біля супермаркету, правоохоронці дізналися з відео, яке поширювалося у популярному месенджері. На кадрах видно, як жінка зриває український прапор з фасаду магазину та кидає його у смітник на очах у перехожих.

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник. / © Національна поліція України

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що це 35-річна одеситка, яка раніше вже притягувалася до відповідальності. Як повідомив слідчий у справі Юрій Дєлієргієв, жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

В Одесі затримали жінку, яка викинула прапор у смітник. / © Національна поліція України

Підозрювана відмовилася давати пояснення щодо свого вчинку. За наругу над прапором їй загрожує максимальне покарання — три роки тюрми.

Нагадаємо, у польському місті Перемишль поліція затримала двох місцевих мешканців за підозрою у зриві українського прапора з будівлі почесного консульства України. Інцидент стався у неділю, 26 жовтня.

Раніше ми писали про те, що в Білій Підляській польський політик і кандидат у президенти Ґжегож Браун у компанії молодого чоловіка зірвав прапор України, який висів на міській ратуші від лютого 2022 року як символ солідарності з Україною.