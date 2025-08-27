В Одесі жінка змушувала жебракувати свою 96-річну матір: як її покарають (фото)

Пенсіонерка жебракувала в Одесі / © Одеська обласна прокуратура

В Одесі 58-річна жінка примушувала свою 96-річну матір просити милостиню, старенька вже не рухалася і не говорила.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, жінка придбала інвалідне крісло та з лютого 2024 по червень 2025 року вивозила свою матір у людні місця Одеси, щоб та просила милостиню. Вона крісло приковувала ланцюгом до стовпа, аби та не залишала місце жебракування без дозволу.

Правоохоронці зазначають, що літня жінка вже не могла рухатися і говорити, а обвинувачена приковувала крісло з матір’ю до дерева ціпком, аби її не вкрали.

Вона постійно стежила за процесом жебракування та забирала гроші, отримані матір’ю, на власні потреби. Після того, як дільничний виявив порушення, вона намагалася підкупити його щомісячними «відкатами» у 15 тисяч гривень. Повідомивши керівництво, правоохоронці розпочали документування злочину.

Жінка, яку змушували жебракувати / © Прокуратура Одеської області

Як повідомили у прокуратурі, жінку затримали під час пропозиції 45 тисяч гривень дільничному, щоб він не звертав уваги на факти жебрацтва. За даними поліції, крім цього, вона пропонувала щомісячні «відкати» по 15 тисяч гривень.

© Прокуратура Одеської області

На підставі зібраних доказів їй висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 149 та ч. 1 ст. 369 КК України. Максимальне покарання — до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

