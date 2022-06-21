В Одесі зловмисник за кілька годин пограбував п`ятьох жінок: фото, відео

Житель Одеської області вистежував на вулицях літніх жінок, на яких були золоті ланцюжки. Він ходив за ними і в зручний момент зривав з шиї прикраси.
В Одесі зловмисник за кілька годин пограбував п`ятьох жінок.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
"Зловмисник – житель Одеської області – вистежував на вулицях літніх жінок, на яких були золоті ланцюжки. Він ходив за ними і в зручний момент зривав з шиї прикраси. Пограбування були здійснені, в тому числі на проспекті Шевченка і в центрі міста. Таким чином, протягом декількох годин він пограбував п`ятьох городян", - розповіли у главку.
Оперативники затримали зловмисника в історичному центрі міста – на вулиці Велика Арнаутська, коли він вишукував чергову жертву.
Чоловік зізнався, що того дня приїхав до Одеси на відпочинок з населеного пункту Великодолинське. Зайшов до кафе, випив спиртне і згадав, що давно мріє про браслет, для якого потрібне золото.
Правоохоронці вилучили у фігуранта все майно потерпілих і оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За грабежі, вчинені в умовах воєнного стану, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області чоловік жорстоко вбив односельця.
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