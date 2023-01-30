В Одесі знайшли мертвим 15-річного хлопця, який загадково зник три дні тому: що сталося

В Одесі знайшли мертвим 15-річного хлопця, який зник ще 27 січня. Підліток загинув через удар електричним струмом на залізничній станції.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

До правоохоронців 29 січня звернулась мати підлітка. Вона повідомила, що її син 27 січня вийшов з дому і загадково зник.

30 січня стало відомо, що підліток загинув на залізничній станції "Одеса-Сортувальна". Він виліз на вантажний вагон, де його вдарило струмом. Поліція розслідує обставини трагедії.

"Поліцейські закликають громадян постійно наголошувати дітям, що залізничні потяги та станції знаходяться під високовольтними лініями, в яких дуже висока напруга. Діє вона не лише при торканні, навіть на відстані двох метрів може вдарити електричною дугою", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі затримали жінку, яка народила дитину у закинутій споруді та лишила там, бо вона нібито не проявляла ознак життя.

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