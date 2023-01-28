В Одесі знайшли мертвим немовля: розв'язка історії здивує 

Новонародженого хлопчика без ознак життя знайшли в покинутій будівлі.

В Одесі затримали жінку, яка народила дитину у закинутій споруді та лишила там, бо вона нібито не проявляла ознак життя.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Мертвого хлопчика знайшли 25 січня. Поліцейські доправили тіло дитини на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті й почали шукати матір.

Дитину покинула 34-річна уродженка Кіровоградської області без постійного місця проживання. За два дні її розшукали в Одесі на вулиці Сегедській, куди вона передислокувалася після кількаденного базування в селищі Хлібодарське.

Жінка зізналася, що 10 січня народила сина в закинутій споруді, де тимчасово проживала зі своїм співмешканцем. За її словами, маля нібито не проявляло ознак життя, тож вона залишила його, не подумавши про наслідки.

На облік у зв’язку з вагітністю вона не перебувала. У жінки вже є троє старших дітей, які через відсутність житла з нею не проживають.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка. Її матір підозрюють у недбальстві.

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