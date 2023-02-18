В Одесі знайшли тіло бізнесмена у багажнику його власного Рогѕсһе

Авто було припарковано у дворі елітного житлового комплексу, в якому мешкав підприємець.

В Одесі поліція знайшла труп бізнесмена у багажнику його власного авто Porsсhe Panamera.

Про це повідомляє "Думська".

За інформацією видання, чоловік зник майже три тижні тому. Про це до поліції заявила мати загиблого.

Тіло підприємця з ознаками насильницької смерті знайшли у його власному авто Porsсhe Panamera. Чоловік зазнав численнях травм, зокрема черепа.

Тіло загиблого зазнало суттєвих гнилісних змін, тож його загорнули у багато шарів поліетилену та скерувалина експертизу.

Видання уточнило, що чоловік був засновником кількох підприємств, які виготовляли будівельні матеріали.

Нагадаємо, раніше в Арцизі на Одещині 48-річний чоловік жорстоко вбив та спалив свою дружину. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи.

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