В Одесі зникло світло, вода та зупинився електротранспорт: що сталося

Без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

В Одесі зранку 27 лютого після оголошення повітряної тривоги зникла електроенергія майже у всіх районах міста. Місцеві мешканці в Мережі також повідомляють про відсутність водопостачання.

У ДТЕК Одеські електромережі пояснили, що сталося аварійне відключення лінії. Час відновлення не прогнозують.

"Сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район. Енергетики розпочнуть виконувати аварійно-відновлювані роботи після відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранспорт" зазначили, що через відсутність електроенергії зупинено рух трамваїв і тролейбусів.

Нагадаємо, в Україні 27 лютого "Укренерго" не встановлював лімітів з електропостачання. Однак графіки відключення світла діятимуть у тих регіонах, де пошкоджені мережі.

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