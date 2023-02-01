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В Одесі знову діють екстрені відключення світла: що відомо

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В Одесі знову діють екстрені відключення світла: що відомо

Фото: Associated Press

Графіки не працюють.

В Одеській області у середу, 1 лютого, тривають екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень не діють.

Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Також протягом дня 1 лютого можуть бути тривалі перерви в електропостачанні для жителів південної та західної частини Одеси через ремонтні роботи.

Про ситуацію у будинку можна дізнатися, ввівши свою адресу  на сайті ДТЕК.

У ДТЕК наголошують, що після масованого російського ракетного удару РФ по енергосистемі України 26 січня було зруйновано дві підстанції, що живлять Одесу та район. Енергетики відновлюють технічну можливість передавати електроенергію по регіону.

Нагадаємо, росіяни завдали ударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області. Після цього сталися значні проблеми з електропостачанням.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що через останню ворожу атаку мешканців області можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше. Адже виникло багато пошкоджень інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
369
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