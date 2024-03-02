В Одесі знову зросла кількість загиблих через обстріл Росії: фото

В Одесі 2 березня о 14:50 з-під завалів будинку, в який поцілив "Шахед" окупантів, дістали тіло ще однієї людини. Станом на зараз кількість загиблих зросла до 5 осіб.

Про це повідомили у ДСНС України.

"О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких одна дитина.

Розбір завалів в Одесі / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що під завалами знайшли тіло дорослої людини.

Обстріл Одеси 2 березня

Російська терористична армія у ніч проти 2 березня випустила по Одесі 8 іранських дронів "Шахед". 7 БПЛА вдалось збити, проте один поцілив по багатоповерховому житловому будинку.

Окупанти вбили людей, поки ті спали у своїх квартирах. Серед загиблих є дитина. 3 березня в Одесі оголошено День жалоби.

Читайте також: