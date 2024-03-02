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В Одесі знову зросла кількість загиблих через обстріл Росії: фото

В Одесі знову зросла кількість загиблих через обстріл Росії: фото

Розбір завалів в Одесі / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Рятувальні роботи на місці влучання тривають.

В Одесі 2 березня о 14:50 з-під завалів будинку, в який поцілив "Шахед" окупантів, дістали тіло ще однієї людини. Станом на зараз кількість загиблих зросла до 5 осіб. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких одна дитина. 

Розбір завалів в Одесі / © Головне управління ДСНС України в Одеській області
Розбір завалів в Одесі / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що під завалами знайшли тіло дорослої людини. 

Обстріл Одеси 2 березня 

Російська терористична армія у ніч проти 2 березня випустила по Одесі 8 іранських дронів "Шахед". 7 БПЛА вдалось збити, проте один поцілив по багатоповерховому житловому будинку. 

Окупанти вбили людей, поки ті спали у своїх квартирах. Серед загиблих є дитина. 3 березня в Одесі оголошено День жалоби. 

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