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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі зросла кількість поранених через ворожу атаку дронів: серед них є діти (фото)

Серед постраждалих — троє дітей, одна дитина у важкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки ворожої атаки на Одесу 28 червня

Наслідки ворожої атаки на Одесу 28 червня / © Національна поліція України

У ніч проти 28 червня 2025 року внаслідок ворожого удару по Одесі постраждали 14 осіб. Також через атаку загинуло подружжя — їхні тіла дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них — троє дітей. Шестеро поранених залишаються у лікарні, троє з них, зокрема одна дитина, — у важкому стані. Решта лікуються амбулаторно.

«Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному», — йдеться в повідомленні.

Водночас в обласній прокуратурі заявили про 17 постраждалих, серед них троє хлопчиків, 3, 7 та 14 років.

В поліції повідомили про пошкодження житлових будинків, адмінбудівлі, автівок та іншої цивільної інфраструктури. У квартирах спалахнули пожежі — усі осередки загоряння ліквідовані рятувальниками ДСНС.

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Росія вдарила по Одесі / © Національна поліція України

Удар по Одесі 28 червня

У ніч проти 28 червня 2025 року російські війська атакували Україну 23 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаціями. Сили ППО знищили більшість — 22 безпілотники.

Водночас ворог вдарив по 21-поверховому будинку. Вибух спричинив масштабну пожежу на трьох поверхах — 7-му, 8-му і 9-му. Люди опинилися заблокованими у своїх квартирах.

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