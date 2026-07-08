- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі зросла кількість постраждалих після ракетного удару: одна людина — у важкому стані
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 10. Вісімох людей госпіталізували, одна людина перебуває у важкому стані.
Внаслідок російського ракетного удару по Одесі кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Серед них — троє жінок.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, вісьмох постраждалих госпіталізували. Більшість із них отримали осколкові та різані поранення. Стан одного з поранених медики оцінюють як важкий.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Атака РФ на Одесу 7 липня — що відомо
За інформацією Сергія Лисака, перші повідомлення про ворожий удар з’явилися близько 19:40 7 липня. Наразі відомо про 9 постраждалих.
«П’ятьох госпіталізовано. 48-річний чоловік перебуває в тяжкому стані», — зазначив очільник МВА.
Одразу після вибухів на місця влучань виїхали всі відповідні екстрені та комунальні служби міста.
Як підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни застосували балістичну ракету з касетною бойовою частиною.
«Внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі», — зазначив він.