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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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26
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В Одесі зросла кількість постраждалих після ракетного удару: одна людина — у важкому стані

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 10. Вісімох людей госпіталізували, одна людина перебуває у важкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Серед них — троє жінок.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, вісьмох постраждалих госпіталізували. Більшість із них отримали осколкові та різані поранення. Стан одного з поранених медики оцінюють як важкий.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Атака РФ на Одесу 7 липня — що відомо

За інформацією Сергія Лисака, перші повідомлення про ворожий удар з’явилися близько 19:40 7 липня. Наразі відомо про 9 постраждалих.

«П’ятьох госпіталізовано. 48-річний чоловік перебуває в тяжкому стані», — зазначив очільник МВА.

Одразу після вибухів на місця влучань виїхали всі відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Як підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни застосували балістичну ракету з касетною бойовою частиною.

«Внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі», — зазначив він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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