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В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки 23 липня (фото)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки 23 липня (фото)

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині / Фото: od.npu.gov.ua

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині.

У ніч проти 23 липня 2023 року російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області.

Про це інформує національна поліція в Одеській області. 

Унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

Пошкоджень зазнала і одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа.

Наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з яких – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані. На жаль, одна людина загинула.

Працівники поліції спільно з представниками інших служб працюють на місцях подій.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, забезпечують охорону територій та пошкоджених будівель, забезпечують правопорядок, допомагають рятувальникам у ліквідації наслідків чергового злочину рф та надають необхідну допомогу постраждалим громадянам. 

"Вкотре закликаємо громадян не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога», а відразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу «Відбій»", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

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Дата публікації
Перегляди
54
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