В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки 23 липня (фото)

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині.
У ніч проти 23 липня 2023 року російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області.
Про це інформує національна поліція в Одеській області.
Унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.
Пошкоджень зазнала і одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа.
Наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з яких – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані. На жаль, одна людина загинула.
Працівники поліції спільно з представниками інших служб працюють на місцях подій.
Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, забезпечують охорону територій та пошкоджених будівель, забезпечують правопорядок, допомагають рятувальникам у ліквідації наслідків чергового злочину рф та надають необхідну допомогу постраждалим громадянам.
"Вкотре закликаємо громадян не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога», а відразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу «Відбій»", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.
Читайте також: