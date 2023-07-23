В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки 23 липня (фото)

У ніч проти 23 липня 2023 року російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області.

Про це інформує національна поліція в Одеській області.

Унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

Пошкоджень зазнала і одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа.

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Наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з яких – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані. На жаль, одна людина загинула.

Працівники поліції спільно з представниками інших служб працюють на місцях подій.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, забезпечують охорону територій та пошкоджених будівель, забезпечують правопорядок, допомагають рятувальникам у ліквідації наслідків чергового злочину рф та надають необхідну допомогу постраждалим громадянам.

"Вкотре закликаємо громадян не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога», а відразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу «Відбій»", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.