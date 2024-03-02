В Одесі під уламка зруйнованої дроном будинку знайшли дитину: кількість загиблих зросла

У Одесі зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки російських безпілотників по житловій багатоповерхівці. Відомо про трьох жертв.

Про це станом на 09:46 повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, пошуково-рятувальна операція на місці влучання російського БпЛА триває.

До слова, спочатку повідомлялося про кількох потерпілих та двох загиблих мешканців дев'ятиповерхового будинку, куди влетів дрон. Крім того, шість мешканців вважали зниклими безвісти.

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу під час повітряної тривоги - від 00:37 до 01:43. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що атака була ущільнена, а дрони маневрували між житловими будинками.