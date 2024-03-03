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В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці

Наслідки атаки дронів на Одесу вночі проти 2 березня.

Пошуки тривають.

Станом на ранок 3 березня в Одесі зросла кількість жертв удару російського безпілотника по житловій багатоповерхівці в Одесі минулої ночі. Відомо про десятьох загиблих. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", - йдеться у повідомленні. 

Пізніше керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що поруч з тілом загиблої жінки знайшли немовля. Попередньо, дитині немає й рочку. Таким чином відомо про десятьох загиблих. 

Нагадаємо, після опівночі 2 березня РФ атакували безпілотниками Одесу. Дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок. Зранку рятувальники під уламка багатоповерхівки знайшли дитину. Хлопчику було три роки. Згодом під завалами виявили кількамісячне немовля і його маму. 

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