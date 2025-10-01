В Одесі зросла кількість загиблих через негоду: що відомо

Злива в Одесі / © Telegram / Одеса. Офіційно

Кількість жертв нещодавньої негоди в Одесі зросла до десяти людей.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що підтверджено загибель ще однієї жінки.

Тим часом понад 1000 людей звернулося по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та значну шкоду майну. За попередніми даними, стихія пошкодила приблизно 700 будинків у місті (близько 300 приватних і 400 багатоквартирних).

Як зазначив Олексій Кулеба, при Одеській ОВА створили тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії. Влада має намір з’ясувати, чому система попередження не спрацювала належним чином:

Люди не отримали чіткої інформації про ризики.

Школи не перейшли на дистанційний режим.

Не було достатніх обмежень для пересування містом.

Також родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу та компенсації від міста й області. Для забезпечення швидкого доступу містян до допомоги в Одесі буде створено спеціальну гарячу лінію. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями чи втратив майно, зможе звернутися та отримати підтримку.

Що відомо про негоду в Одесі

У вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. Потужна злива, яка накрила місто, повністю паралізувала міську інфраструктуру, залишивши вулиці затопленими, а десятки населених пунктів області — без світла.

Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.

Також під час потопу маршрутка провалилася під землю, ймовірно, розмиту теплотрасу. Тоді рятувальники проводили операцію з порятунку 60 людей з автобуса, який провалився у розмиту теплотрасу. Близько 20 пасажирів вже перевезли у безпечне місце.

За добу в Одесі випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми, і причиною цього є не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Цю негоду можна порівняти із тропічним циклоном. До того ж за останнє десятиліття у місті суттєво почастішали екстремальні погодні явища, які супроводжуються сильними зливами.