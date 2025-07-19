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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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594
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В Одесі зростає кількість потерпілих унаслідок атаки російських дронів (фото)

В Одесі триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Одесу

Атака на Одесу / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

19 липня 2025 року в Одесі триває ліквідація наслідків масованої російської атаки.

Про це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

Одеса 19 липня_1 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Одеса 19 липня_4 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Одеса 19 липня_4 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Одеса 19 липня_3 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Одеса 19 липня_2 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих. 

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

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