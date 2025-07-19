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В Одесі зростає кількість потерпілих унаслідок атаки російських дронів (фото)
В Одесі триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки.
19 липня 2025 року в Одесі триває ліквідація наслідків масованої російської атаки.
Про це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих.
На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки