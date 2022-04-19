В Одесі ЗСУ збили безпілотник окупантів, який фільмував об'єкти інфраструктури

В Одесі ЗСУ збили безпілотник окупантів, який фільмував об'єкти інфраструктури

Українські воїни збили ворожий безпілотник, який кружляв над Одесою.

Російський безпілотник "Орлан-10" намагався здійснити розвідувальну діяльність інфраструктурних об'єктів міста.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, у російської армії на один безпілотний літальний апарат, найімовірніше, це був "Орлан-10", стало менше. Його збили у небі над Одещиною Повітряні Сили ЗСУ. Безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня здійснював повітряну розвідку.

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