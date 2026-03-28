В Одесі звільнили професора через іспити російською: деталі мовного скандалу

В Одеському національному технологічному університеті завершилася перевірка щодо дотримання мовного законодавства. Результат — професора, який ігнорував українську мову під час навчання та сесії, офіційно звільнено з посади.

Про це пише уповноважений із захисту державної мови.

Поштовхом до розслідування стала заява одного зі студентів вишу. До своєї скарги юнак додав докази — копії екзаменаційних білетів, де запитання були викладені російською мовою.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш повідомила, що реакція на звернення була миттєвою.

«Ми оперативно розпочали заходи державного контролю та направили відповідний лист-вимогу на адресу університету», — зазначила Неруш.

В університеті провели внутрішню перевірку, яка повністю підтвердила факти, викладені студентом. Сам професор намагався виправдати використання російської мови технічними негараздами. За його словами, старі білети російською він видав нібито через «проблеми з комп’ютером», аби не допустити зриву сесії.

Щодо спілкування російською під час занять викладач заявив, що лише відповідав студентам тією мовою, якою вони до нього зверталися.

За результатами перевірки на викладача склали адміністративний протокол про порушення статті 21 мовного Закону, яка чітко визначає: мовою освітнього процесу в Україні є державна мова. Наразі професора вже звільнено.

«На розгляді матеріалів державного контролю був присутній проректор університету. Була нелегка, але предметна розмова. Поговорили в цілому про мовну ситуацію в навчальному закладі. Домовилися про спільну зустріч зі студентами та педагогічним складом університету», — наголосила Неруш.

Скандали через мовне питання в Україні — останні новини:

Нагадаємо, у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.

Інцидент стався 20 вересня 2024 року в магазині, де під час обслуговування власниця спілкувалася з клієнтом російською мовою. Після зауваження перейти на державну мову між сторонами виникла суперечка, яка переросла у конфлікт на вулиці.

За даними суду, жінка намагалася вигнати відвідувача та вдарила його в’язкою ключів, унаслідок чого він отримав легкі тілесні ушкодження. Факт інциденту підтвердили правоохоронці та матеріали з бодікамер.

Суд визнав власницю магазину винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй покарання у вигляді громадських робіт.

Також, українська біженка у Великій Британії залишила навчання в коледжі після того, як їй запропонували вивчати російську мову замість інших предметів.

Йдеться про 19-річну Катерину Ендеберію, яка після переїзду до Британії навчалася у коледжі Сток-он-Трент, однак через труднощі з навчанням отримала від викладачів пропозицію змінити напрям і обрати російську мову.

Дівчина назвала таке рішення образливим і неприйнятним з огляду на війну в Україні та службу її батька в ЗСУ. Вона залишила навчальний заклад і готується складати іспити самостійно, водночас подавши скаргу на дії коледжу.