В Одеській області 12-річного хлопчика паралізувало після укусу кліща

В Одеській області 12-річного хлопчика паралізувало після укусу кліща

На лікування хлопчика збирають гроші серед небайдужих, оскільки у його сім'ї складне матеріальне становище.

В Одеській області кліщ вкусив семикласника, у результаті чого потерпілий потрапив до реанімації. Хлопчик нині у важкому стані, а для його лікування потрібна велика сума.

Про це повідомила місцева мешканка Ганна Гуменна у Facebook.

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За її даними, кліщ вкусив учня сьомого класу Олександрівської загальноосвітньої школи. Після інциденту стан 12-річного хлопця погіршився і йому знадобилася допомога медиків, які оцінюють його стан як важкий. Згідно з опублікованою медичною довідкою, у хлопчика гострий менінгоенцефаліт, запалення головного мозку.

Як повідомляє жінка, хлопчика паралізувало. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків, які кажуть, що лікування буде тривалим.

"Зараз знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування важке і тривале буде. У сім'ї важкий матеріальний стан. Позаторік померла мама після важкої хвороби", - написала жінка.

Жінка також у своїй публікації звернулася до громадян із закликом про матеріальну допомогу для лікування дитини.

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