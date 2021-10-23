В Одеській області 13-річна дівчина та 17-річний хлопець втекли з дому та поселились в лісі, бо хотіли жити разом

Опікунів дітей притягнуть до відповідальності.
В Одеській області поліція розшукала 13-річну дівчину та 17-річного хлопця. Підлітки втекли з дому та жили у лісі.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Підлітків із м. Ананьїв Одеської області правоохоронці розшукували п'ять днів. Їх знайшли у лісі, де неповнолітні із підручних матеріалів побудували халабуду та жили там. Підлітки пояснили, що втекли з дому, бо хотіли жити разом.
"За таке недбальство опікуни неповнолітніх, які не виконують в повному обсязі обов’язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того, ювенальні поліцейські посилять контроль за цими родинами із залученням представників соціальних служб", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, під Тернополем правоохоронці "виловили" неповнолітніх на дискотеці і оштрафували завклубу.
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