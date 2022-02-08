В Одеській області аліментник сплатив понад 200 тисяч гривень, бо не міг придбати житло

В Одеській області аліментник сплатив понад 200 тисяч гривень, бо не міг придбати житло

Боржник не сплачував аліменти від лютого 2015 року.

У Подільському районі Одеської області чоловік сплатив понад 218 тисяч гривень аліментів через те, що не міг придбати нерухоме майно.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

За даними виконавчої служби, боржник не сплачував аліменти від лютого 2015 року. На його майно наклали арешт. Коли у чоловіка виникло бажання придбати нерухомість, він дізнався, що зможе вступити у право власності тільки після погашення заборгованості.

"Оскільки боржник не сплачував аліменти, постановою державного виконавця накладено арешт на майно боржника, відомості внесені до Державних реєстрів речових прав рухомого та нерухомого майна. Крім того, для забезпечення вимог щодо сплати аліментів, державним виконавцем до боржника застосовано заходи, передбачені частиною 9 статті 71 Закону України “Про виконавче провадження", - йдеться у повідомленні відомства.

За сім років невиплат чоловіку довелося сплатити 218 349,71 грн, а також 34 538,61 грн штрафу.

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Нагадаємо, що у Полтавській області аліментник сплатив понад 150 тисяч гривень боргу за 7 років. Чоловіка внесли до списку боржників та наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому обмежили виїзд за кордон, а також керувати автомобілем.

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