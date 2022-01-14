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В Одеській області автобус збив пішохода: чоловік помер на місці

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В Одеській області автобус збив пішохода: чоловік помер на місці

Чоловік отримав смертельні травми.

На 66 км траси Одеса-Рені водій рейсового автобуса сполученням “Софія-Київ” збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці. 

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Від отриманих травм чоловік, особа якого наразі встановлюється, загинув на місці. 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. 

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Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.

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