В Одеській області автобус збив пішохода: чоловік помер на місці

В Одеській області автобус збив пішохода: чоловік помер на місці

Чоловік отримав смертельні травми.

На 66 км траси Одеса-Рені водій рейсового автобуса сполученням “Софія-Київ” збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Від отриманих травм чоловік, особа якого наразі встановлюється, загинув на місці.

ГУ Національної поліції в Одеській області

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області.

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Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.

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