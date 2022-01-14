В Одеській області автобус збив пішохода: чоловік помер на місці

Чоловік отримав смертельні травми.
На 66 км траси Одеса-Рені водій рейсового автобуса сполученням “Софія-Київ” збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Від отриманих травм чоловік, особа якого наразі встановлюється, загинув на місці.
На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області.
Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.
Читайте також:
- У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і ледь не померла, а медикам довелося реанімувати немовля
- "У нього було синє обличчя і руки": на Хмельниччині чоловіка із собакою на смерть засипало тоннами гною з некерованої фури
- В Ужгороді загадково зниклу Габріеллу Яцкович знайшли мертвою з пакетом на голові - ЗМІ