В Одеській області автомобіль зіткнувся з поїздом: водій загинув одразу (фото)

24-річний кермувальник автівки перевищив швидкість.
На залізничному переїзді біля села Великодолинське Одеського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Є жертви.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.
За даними слідства, 24-річний водій Opel перевищив швидкість, збив шлагбаум та зіткнувся із вантажним потягом, який рухався через переїзд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що у місті Дубно (Рівненська область) сталася ДТП на залізничному переїзді. За попередньою інформацією, вантажівка SCANIA застрягла на переїзді. У неї врізався пасажирський потяг сполученням "Київ-Івано-Франківськ". Постраждав машиніст, якого необхідно було деблокувати з понівеченого локомотиву потяга.
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