В Одеській області батько всю ніч розшукував свою дитину: розв’язка історії здивує

В Одеській області батько всю ніч розшукував свою дитину: розв’язка історії здивує

До правоохоронців звернувся житель Миколаївської громади та повідомив, що син вранці пішов купатися на річку та зник.

Не дочекавшись його повернення, чоловік всю ніч та ранок займався пошуками самотужки, і тільки в обід, зрозумівши, що сам не впорається, зателефонував на "102".

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Вже за три години поліцейські розшукали підлітка у сусідньому селі. З’ясувалося, що він познайомився на річці з місцевими дітьми і ті позвали його до себе у гості. Там підліток і переночував. Як пояснив сам хлопець, батька він про затримку не попередив, бо не пам’ятав номер його мобільного телефону.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області зникли двоє дітей.

Лишила дітей у таборі безхатьків: горе-мати знайшлась, а потім знову зникла

Читайте також: