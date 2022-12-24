В Одеській області батько забив до смерті сина палицею (відео)

В Одеській області під час конфлікту 58-річний батько вбив рідного 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу історію.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Подія сталася у Саф’янівській громаді. Виїхавши за вказаною заявником адресою, співробітники територіального підрозділу поліції встановили, що 20 грудня приблизно о 23 годині між нетверезими батьком та сином виник побутовий конфлікт. Під час сварки старший за віком член сім’ї дерев’яною палицею побив по голові молодшого і ліг спати. Вранці, побачивши сина мертвим, чоловік перелякався і вигадав історію про напад на нього невідомих йому громадян", - йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисникові загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.

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