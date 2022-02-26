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В Одеській області біля пункту пропуску «Кучурган» схопили двох російських диверсантів

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В Одеській області біля пункту пропуску «Кучурган» схопили двох російських диверсантів

Російські диверсанти/Facebook / Державна прикордонна служба України

Диверсанти фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України затримали двох російських диверсантів біля пункту пропуску «Кучурган» (Одеська обл.) на напрямку Придністров’я.

При собі у них були паспорти невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що диверсанти фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску «Кучурган».

Під час затримання вони розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про їхню диверсійну діяльність. 

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