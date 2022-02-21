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В Одеській області браконьєр застрелив лань із заповідного острова заради м’яса: як його покарали

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В Одеській області браконьєр застрелив лань із заповідного острова заради м’яса: як його покарали

pixabay.com

Тварину випустили з метою збільшення популяції. 

Суд виніс вирок браконьєру, який застрелив лань в Одеській області, привезену на острів Єрмаків наприкінці листопада минулого року задля відновлення популяції. Чоловік відсидить 6 років у в’язниці.

Про це пише місцеве видання "Бессарабія INFO".

На початку грудня 2021 року мешканець села Ліски Одеської області застрелив лань європейську. Її доправили на дунайський острів Єрмаків екологи з організації Rewilding Ukraine. Тварину випустили з метою збільшення популяції. 

Як з'ясувалося, тварина змогла переплисти річку Дунай та зайшла до села Ліски. Лань помітили браконьєри, які вбили її заради м'яса. 

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Нагадаємо, у Хмельницькій області браконьєр вбив двох козуль на території Національного природного парку "Подільські Товтри".

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