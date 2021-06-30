В Одеській області через ревнощі чоловік вистрелив у молодика і загнав у лісопосадку

В Одеській області через ревнощі чоловік вистрелив у молодика і загнав у лісопосадку

Постраждалого забрали до лікарні медики.

В Одеській області - в одному з сіл Куяльницької ОТГ – 55-річний чоловік вистрелив з рушниці у 30-річного чоловіка.

Як повідомила пресслужба поліції Одеської області, до територіального підрозділу поліції від оператора "швидкої" надійшло повідомлення про те, що медичної допомоги потребує чоловік.

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Прибувши за вказаною адресою, поліцейські разом з лікарями розшукали постраждалого в лісопосадці, де він переховувався від зловмисника.

Медики госпіталізували чоловіка до лікарні: він отримав проникаючі поранення грудної клітини.

Пізніше правоохоронці з’ясували, що його поранив з рушниці односелець, коли той наближався до його будинку.

Правопорушника поліцейські затримали. А під час обшуку вилучили зброю.

Затриманий не може пояснити свій вчинок, але попередньо встановлено, що причиною стали ревнощі.

"Повні обставини події будуть встановлені в ході досудового слідства. Також правоохоронцям належить з’ясувати, звідки у чоловіка вогнепальна зброя. Відповідно до чинного законодавства, правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення", - прокоментував подію начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

Раніше стало відомо, що на Приморському бульварі, в самому центрі Одеси, двоє чоловіків влаштували стрілянину з травматичної зброї.

В Одесі вночі сталася стрілянина

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