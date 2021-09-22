В Одеській області чоловік безжально застрелив собаку сусіда

Зловмиснику вже оголосили про підозру.

В Одеській області оголошено підозру місцевому жителю, який застрелив сусідського собаку.

Як повідомили в поліції, інцидент стався в Білгород-Дністровському районі.

Встановлено, що між власником собаки та зловмисником були неприязні стосунки. Правопорушник дорікав господарю тим, що його собака нібито небезпечний для оточуючих, при цьому в поліцію зі скаргами на тварину місцеві жителі не зверталися.

Як зазначається, ще в липні 52-річний чоловік застрелив сусідського собаку з пневматичної гвинтівки.

Слідчі кваліфікували його дії за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Але підозру зловмиснику оголосили напередодні.

За жорстоке поводження з твариною, яке спричинило її загибель, чоловіку загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Раніше повідомлялось, що на спецлінію 102 надійшло звернення від громадян про те, що на території продовольчого ринку по проспекту Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов. Слідчі вже завершили розслідування за фактом жорсткого поводження із твариною та направили кримінальне провадження до прокуратури.

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