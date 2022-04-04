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В Одеській області чоловік через ревнощі вдарив сокирою по голові на 20 років молодшого суперника (фото)

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В Одеській області чоловік через ревнощі вдарив сокирою по голові на 20 років молодшого суперника (фото)

pixabay.com

Чоловік напав на товариша своєї дружини.

В одному з сіл Одеського району Одеської області 59-річний чоловік через ревнощі вдарив сокирою по голові на 20 років молодшого суперника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Аби вирішити конфліктну ситуацію, спершу кривдник прийшов до друга своєї дружини вгості, але домовитися чоловікам не вдалося.

"Чоловіки сіли спочатку за стіл переговорів, але розмова не склалася і гість спричинив господарю відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі ушпиталили потерпілого у важкому стані", - розповіли у поліції.

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці вилучили з місця злочину речові докази і направили їх на експертизу, а правопорушника затримали. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу. Умисне тяжке тілесне ушкодження може обернутися для чоловіка позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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