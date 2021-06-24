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В Одеській області чоловік до смерті побив дружину та пішов ночувати до друзів  

В Одеській області чоловік до смерті побив дружину та пішов ночувати до друзів  

Unsplash

За смертельне тяжке тілесне ушкодження чоловіку  загрожує від семи до десяти років ув’язнення. 

У Березівському районі Одеської області  сімейна сварка закінчилась трагедією – 56-річний чоловік до смерті побив свою дружину.

Як повідомляє пресслужба  поліції Одеської області, під час застілля між подружжям виникла сварка. Розлючений чоловік побив жінку та пішов ночувати до друзів.

"Швидку" викликала донька потерпілої, яка вранці зайшла до матері. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

За умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, йому загрожує від семи до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області в Чорноморську у лікарні померла жінка. Її побив власний психічно хворий син. Він проломив потерпілій череп.

Напередодні в Одеській області поліцейські затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вбивстві рідної матері. 

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