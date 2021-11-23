В Одеській області чоловік два тижні жив з трупом знайомої, а тоді спалив його (фото)

В Одеській області чоловік два тижні жив з трупом знайомої, а тоді спалив його (фото)

Зловмисник затриманий, свою провину він визнав.

У місті Чорноморськ (Одеська область) чоловік спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому в результаті передозування наркотиками.

Про це повідомила Муніципальна варта Чорноморська.

Напередодні працівникам Муніципальної варти стало відомо про обгорілий труп людини біля бойлерної по вул. Парусній, 7.

Після перевірки охоронцям стало відомо про чоловіка, який розповідав, що спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому в результаті передозування наркотиками.

КУ "Муніципальна Варта" Чорноморська

Пізніше було встановлено місце проживання підозрюваного.

Охоронці викликали дільничного працівника поліції, разом з яким зайшли до квартири, де перебував чоловік. Зловмисник зізнався у скоєному. Наразі затриманим займаються працівники Чорноморського відділу поліції.

Нагадаємо, пенсіонерка на Дніпропетровщині жила в квартирі з померлою мамою.

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