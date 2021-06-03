В Одеській області чоловік із гранатою влаштував стрілянину з пістолета

Вилучену зброю направили на експертизу.
В Одеській області в Усатівській ОТГ нетверезий чоловік влаштував стрілянину під час застілля з друзями. Копи, окрім пістолета, знайшли в нього ще й гранату.
Про це повідомили в ГУНП.
Сп’янівши під час застілля у своєї знайомої, чоловік почав сваритися з усіма, дістав пістолет і став стріляти навсібіч. Ніхто не постраждав, а дебошир залишив по собі лише розбиті шибки на вікнах.
Люди викликали поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка, а разом з пістолетом, зовні схожим на стартовий, вилучили ще й гранату. За попереднім висновком вибухотехніків які її знешкоджували, це була РГД-5.
Слідчі відкрили провадження за ч.4 ст.296 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Фігуранту вже оголосили підозру в хуліганстві, за яке йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває. Його завершення правопорушник чекатиме під домашнім арештом.
Нагадаємо, в Одеській області у Білгороді-Дністровському затримали 30-річного чоловіка, який на цвинтарі намагався вбити подружжя. Він разом з другом влаштували стрілянину.