В Одеській області чоловік купив посвідчення водія через Instagram: суд оштрафував його на 3400 гривень

В Одеській області чоловік купив посвідчення водія через Instagram: суд оштрафував його на 3400 гривень

За фальшиве посвідчення чоловік віддав 6000 гривень.

В Одеській області чоловік через соціальну мережу Instagram за 6000 гривень купив посвідчення на право керування категорії В, строком на 30 років. За це суд призначив йому покарання – штраф у сумі 3400 гривень.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

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Чоловік вирішив купити права 21 жовтня 2021 року і отримав їх через пошту. Утім, 10 листопада 2021 року він, керуючи мопедом марки Honda Dio, рухаючись по вул. Центральна, с. Павлівка. Роздільнянського району, Одеської області, був зупинений правоохоронцями та надав їй фальшивку.

Враховуючи "щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину", суд обрав йому міру покарання у вигляді штрафу 3400 гривень.

Також чоловік повинен сплатити процесуальні витрати у сумі 1372 гривні і 96 копійок.

Нагадаємо, в Одесі суддя зобов'язав обвинуваченого у бійці почитати роман "Полліана", щоб був добрішим і щасливішим.

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