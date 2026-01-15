В Одеській області чоловік напав з викруткою на співробітника РТЦК

В Ізмаїлі під час перевірки документів чоловік напав з викруткою на співробітника РТЦК / © Цензор.нет

У місті Ізмаїл під час спроби перевірки документів 55-річний місцевий мешканець напав на 47-річного військового з викруткою та завдав йому ушкодження в область грудної клітини та руку.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

«Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автівку. Водія транспортного засобу, який сприяв втечі правопорушника, затримано», — йдеться у повідомленні.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у передмісті Львова сталася стрілянина. У селищі Рудно невідомий здійснив напад на військовослужбовців. За інформацією правоохоронців, внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, зазнав технічних пошкоджень.