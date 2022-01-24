В Одеській області чоловік "під кайфом" викрав автомобіль газівників: чим все закінчилося

В Одеській області чоловік "під кайфом" викрав автомобіль газівників: чим все закінчилося

Хулігану загрожує термін.

В одному з сіл Криниченської громади 32-річний місцевий житель помітив відкритий Volkswagen Passat і вирішив покататися.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Господар автомобіля, газівник, відлучився, щоб перевірити лічильник, тому не став замикати машину. Зловмисник скористався такою необережністю і вирішив покататися, а потім просто кинув авто на околиці.

Поліцейським вдалося розшукати машину і повернути її власнику за кілька годин після зникнення. Затриманий зловмисник не зміг пояснити, навіщо це зробив через наркотичне сп'яніння.

Тепер хулігану доведеться заплатити не тільки штраф у 17 тисяч гривень, а й провести у тюрмі від трьох до п'яти років.

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Нагадаємо, на Харківщині 14-річний школяр поцупив і розбив три авто за одну ніч. Дві машини дістали невеликих пошкоджень. Натомість третя - добряче потрощена.

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