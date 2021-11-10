В Одеській області чоловік підстрелив підозрілого перехожого і вивіз у багажнику за місто

За скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.
У місті Татарбунари Одеської області 34-річний чоловік побачив перехожого, який здався йому неохайним. Через це містянин запідозрив перехожого у крадіжках.
Про це повідомили у поліції області.
За даними правоохоронців, чоловік кілька разів вистрелив у нього з револьвера, поранив у груди та живіт, запхав у багажник автівки, вивіз його на околицю Татарбунарів і там викинув.
Потерпілий вижив, прийшов до тями і викликав поліцію. Йому надали медичну допомогу.
Затримали фігуранта за місцем його проживання. Зазначається, що у його куртці виявили знаряддя злочину – револьвер та набої, які направили на експертизу. За скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Вінниччині мисливець поранив 14-річного підлітка. Хлопець гуляв із домашнім собакою поблизу ставка, де мисливці полювали на дичину. Один із них і влучив у хлопця - твердить, що випадково. Із вогнепальним пораненням підліток опинився у лікарні.
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