В Одеській області чоловік підстрелив підозрілого перехожого і вивіз у багажнику за місто

В Одеській області чоловік підстрелив підозрілого перехожого і вивіз у багажнику за місто

За скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У місті Татарбунари Одеської області 34-річний чоловік побачив перехожого, який здався йому неохайним. Через це містянин запідозрив перехожого у крадіжках.

Про це повідомили у поліції області.

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За даними правоохоронців, чоловік кілька разів вистрелив у нього з револьвера, поранив у груди та живіт, запхав у багажник автівки, вивіз його на околицю Татарбунарів і там викинув.

Потерпілий вижив, прийшов до тями і викликав поліцію. Йому надали медичну допомогу.

Затримали фігуранта за місцем його проживання. Зазначається, що у його куртці виявили знаряддя злочину – револьвер та набої, які направили на експертизу. За скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині мисливець поранив 14-річного підлітка. Хлопець гуляв із домашнім собакою поблизу ставка, де мисливці полювали на дичину. Один із них і влучив у хлопця - твердить, що випадково. Із вогнепальним пораненням підліток опинився у лікарні.

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