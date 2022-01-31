В Одеській області чоловік повісив гранати на електроопори: місцеві налякані (фото)

В Одеській області чоловік повісив гранати на електроопори: місцеві налякані (фото)

Місцевий мешканець зателефонував до поліції та повідомив про підозрілі предмети.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік встановив муляжі гранат на електроопорах. Про підозрілі предмети до правоохоронних органів повідомив місцевий мешканець.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили: обманки повісив сам господар. Зі слів чоловіка, аби вберегти домоволодіння від крадіїв, він встановив поряд на стовпах дві камери відеоспостереження, а щоб не вкрали їх, прикріпив до них муляжі гранат, які придбав на ринку.

ГУ НП в Одеській області

Наразі слідчі встановлюю всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати дії чоловіка.

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Нагадаємо, що на полігоні у Миколаївській області 25-річний військовий закрив собою побратима від вибуху гранати, таким чином врятувавши йому життя.

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