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В Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчику

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В Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчику

На Одещині правоохоронці розслідують обставини травмування 10-річного хлопчика.

Дитину госпіталізували до лікарні з відкритим проникаючим осколковим пораненням черепа.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області. 

За попередніми даними слідства, в хлопчика здійснив самовільний постріл 46-річний мешканець Одеського району внаслідок необережного поводження з саморобним пристроєм для відстрілу куль.

З пояснень чоловіка: він знайшов пристрій у вигляді ручки, почав його роздивлятись і в його руках несподівано для нього відбувся постріл.

© ГУ Національної поліції в Одеській області
Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Випущена куля потрапила в голову малолітньому сусідові. Постраждалого доправили до дитячої клінічної лікарні. Медики діагностували відкрите проникне осколкове поранення черепа. В той же день хлопчика прооперували. Наразі його стан стабільний.

Слідчі відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 вилучили в чоловіка пристрій та розпочали провадження.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.

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