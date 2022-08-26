В Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчику

На Одещині правоохоронці розслідують обставини травмування 10-річного хлопчика.
Дитину госпіталізували до лікарні з відкритим проникаючим осколковим пораненням черепа.
Про це повідомили в ГУНП Одеської області.
За попередніми даними слідства, в хлопчика здійснив самовільний постріл 46-річний мешканець Одеського району внаслідок необережного поводження з саморобним пристроєм для відстрілу куль.
З пояснень чоловіка: він знайшов пристрій у вигляді ручки, почав його роздивлятись і в його руках несподівано для нього відбувся постріл.
Випущена куля потрапила в голову малолітньому сусідові. Постраждалого доправили до дитячої клінічної лікарні. Медики діагностували відкрите проникне осколкове поранення черепа. В той же день хлопчика прооперували. Наразі його стан стабільний.
Слідчі відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 вилучили в чоловіка пристрій та розпочали провадження.
Раніше стало відомо, що у Рівненській області мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.
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