В Одеській області чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці: поліція оголосила спецоперацію

В Одеській області чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці: поліція оголосила спецоперацію

Аби затримати чоловіка, правоохоронці ввели спецоперацію "Грім".

Мешканець одного з населених пунктів Подільського району Одеської області влаштував стрілянину з рушниці просто на вулиці.

Про це повідомили у поліції області.

Наразі його намагаються затримати поліцейські, для цього оголосили спецоперацію "Грім". За попередніми даними поліції, внаслідок стрілянини ніхто не травмувався.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. Також до Подільського району прямують керівники ГУНП в Одеській області та спецпризначенці.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Овруцькій в Шевченківському районі між двома перехожими виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

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