В Одеській області чоловік всадив ножа у живіт хлопцеві: деталі різанини посеред вулиці

В Одеській області чоловік всадив ножа у живіт хлопцеві: деталі різанини посеред вулиці

Після інциденту зловмисник спокійно пішов у гості до товариша.

В Одеській області затримали чоловіка, який вдарив ножем у живіт 18-річного незнайомого хлопця.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент трапився в селі Ширяєве. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння на вулиці почав чіплятися до незнайомого хлопця. Між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж та всадив його у живіт юнака. Після скоєного він зі спокійною душею пішов у гості до знайомого.

Зловмисника затримали по гарячих слідах – він зізнався у скоєному та пояснив, що на насильство його підштовхнула оковита. Дії чоловіка кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Знаряддя злочину направили на експертизу, за її результатами буде вирішено питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Чоловіку, який вже мав судимість за крадіжку, загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

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Нагадаємо, у Києві чоловік під час сварки напав з ножем на доньку та її друга. Після цього він намагався вкоротити собі віку.

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