В Одеській області чоловік зарізав товариша і заховав тіло у диван

В Одеській області чоловік зарізав товариша і заховав тіло у диван

Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

В Одеській області чоловік вбив односельця та сховав тіло в диван. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

До правоохоронних органів звернувся чоловік, який заявив про знайдене в дивані тіло. На місце події виїхала оперативно-слідча група, яка встановила, що вбивство скоєно ще 29 листопада, а заявник виявив тіло через три дні.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника – 29-річного жителя Березівського району області.

"Встановлено, що під час спільного вживання алкоголю потерпілий словесно образив приятеля, через що той вдарив чоловіка ножем у груди. Від отриманих ран він помер на місці. Щоб приховати сліди свого злочину, зловмисник сховав убитого односельця в диван і зник", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за ч. 1. ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

У Рівненській області відомого митця засудили на 15 років за вбивство

Нагадаємо, у Вінницької області чоловік до смерті побив свого сусіда і намагався позбутися тіла потерпілого та речових доказів. Свій закривавлений одяг він намагався спалити в печі у своєму будинку, але не встиг.

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