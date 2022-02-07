В Одеській області чоловік заступився за жінку і отримав сім ножових поранень: подробиці різанини

Постраждалий потрапив до лікарні.
У місті Подільськ Одеської області тяжкі ножові поранення отримав чоловік, який прийшов до знайомих залагодити сімейний конфлікт.
Про це повідомили у поліції регіону.
Між вітчимом і падчеркою стався конфлікт і вона попросила свого знайомого захистити її. Однак розмова з вітчимом знайомою швидко переросла у бійку, під час якої господар вдарив гостя кухонним ножем, заздалегідь захованим в одязі.
Потерпілого доправили до лікарні з сімома пораненнями.
У поліції зазначили, що всі учасники події були нетверезі. Агресивного вітчима відправили під домашній арешт, йому повідомлено про підозру.
Нагадаємо, у Києві чоловік під час сварки напав з ножем на доньку та її друга. Після цього він намагався вкоротити собі віку.
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