В Одеській області чоловік заступився за жінку і отримав сім ножових поранень: подробиці різанини

В Одеській області чоловік заступився за жінку і отримав сім ножових поранень: подробиці різанини

Постраждалий потрапив до лікарні.

У місті Подільськ Одеської області тяжкі ножові поранення отримав чоловік, який прийшов до знайомих залагодити сімейний конфлікт.

Про це повідомили у поліції регіону.

Також читайте Забив обухом сокири: у Дніпрі три роки не могли винести вирок жорстокому вбивці

Між вітчимом і падчеркою стався конфлікт і вона попросила свого знайомого захистити її. Однак розмова з вітчимом знайомою швидко переросла у бійку, під час якої господар вдарив гостя кухонним ножем, заздалегідь захованим в одязі.

Потерпілого доправили до лікарні з сімома пораненнями.

У поліції зазначили, що всі учасники події були нетверезі. Агресивного вітчима відправили під домашній арешт, йому повідомлено про підозру.

На столичному Подолі у залі ігрових автоматів сталася різанина

Нагадаємо, у Києві чоловік під час сварки напав з ножем на доньку та її друга. Після цього він намагався вкоротити собі віку.

Читайте також: