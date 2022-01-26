В Одеській області чоловік живцем спалив жінку за відмову в інтимі: деталі моторошної трагедії

В Одеській області чоловік живцем спалив жінку за відмову в інтимі: деталі моторошної трагедії

Зловмисник спочатку побив жінку, а тоді вирішив позбутися тіла.

В Одеській області нетверезий чоловік заліз до будинку до нової знайомої та зажадав інтиму. Однак вона відмовила. Тоді він побив жінку і підпалив будинок. Вибратися з оселі змогла лише літня мати жертви.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За даними слідства, того вечора жінка випивала у дочки, разом із зятем та його другом. Коли вечірка закінчилася, гостю вирішив провести новий знайомий. Він розраховував, що та запросить до себе. Але жінка відмовила та пішла додому.

Тоді він заліз через вікно і зажадав інтиму. У приміщенні також перебувала літня мати постраждалої. Непроханий гість зачинив пенсіонерку на кухні. А залишившись наодинці з новою знайомою, почав бити її табуреткою. Від ударів жінка знепритомніла. Нападник злякався, що вбив її і, щоб приховати сліди злочину, влаштував у будинку пожежу.

Через вікно змогла вибратися мати, вона почала кликати на допомогу. Але врятувати доньку, яка залишилася в будівлі, що палала, вже не вдалося.

Суд виніс вирок: чоловік, який вже мав проблеми із законом, наступні 12 років відсидить у тюрмі.

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Нагадаємо, у Миколаївській області 64-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння після сімейної сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив. Від отриманих опіків жінка померла. А від вогню ледве не згорів увесь будинок.

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