В Одеській області чоловік жорстоко побив свого дев’ятимісячного сина: як його покарали

Згодом медики оглянули малюка та діагностували йому синці на обличчі та стегні.

В Одеській області чоловік побив свого дев’ятимісячного сина. Причиною цього стало те, що горебатька розбудив плач дитини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався в Березівському районі. Там до поліцейських звернулася жінка, яка заявила, що її маленького сина побив співмешканець.

Вже згодом правоохоронці встановили, що чоловіка вночі розбудив плач дитини. Він підійшов до хлопчика та декілька разів ударив долонею по стегну. Мати малюка прокинулась і намагалась вгамувати співмешканця, однак той схопив дитину за обличчя пальцями та стиснув. Чоловік пояснив поліцейським, що таким чином намагався “заспокоїти” дитину.

Згодом медики оглянули малюка та діагностували йому синці на обличчі та стегні.

“Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури ми висунули фігуранту обвинувачення у спричиненні легкого тілесного ушкодження. Це правопорушення кваліфікується за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання штрафом до 850 грн або громадськими роботами до двохсот годин, або виправними роботами до одного року. Обвинувальний акт ми вже скерували до суду”, - прокоментувала старша дізнавачка Березівського районного відділу поліції Карина Іринчук.

Нагадаємо, що у столичному метро пасажира побили через колір волосся.

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